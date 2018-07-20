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В Пугачеве спасатели взломали дверь квартиры, в которой спал ребенок
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В Пугачеве спасатели взломали дверь квартиры, в которой спал ребенок 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
ЧП произошло сегодня, рано утром. В 5:21 на пульт Пугачевской поисково-спасательной службы поступило обращение об оказании помощи. Звонившие сообщили, что в квартире по улице Топорковская находится 12-летний подросток. Он остался без присмотра взрослых и долгое время не выходит на связь. Как рассказали в Областной службе спасения, на место выехали специалисты. При помощи специальных инструментов они вскрыли входную дверь.
В квартире был обнаружен крепко спящий несовершеннолетний сын хозяйки квартиры.
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