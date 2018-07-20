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УК «Теорема» завершила строительство ЖК «Пять звёзд»
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УК «Теорема» завершила строительство ЖК «Пять звёзд» 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Компания получила от Госстройнадзора разрешение на ввод эксплуатацию оставшихся трех корпусов.
Общая площадь трёх 14-этажных зданий — 52 273 кв. м, жилая — 28 656. В них располагается 340 квартир. Под зданиями наличествуют паркинги на 218 мест. Доступ на территорию ЖК ограничен.
Первая очередь ЖК бизнес-класса «Пять звёзд» — два корпуса на 267 квартир — была сдана в эксплуатацию в феврале прошлого года.
Комплекс возведен на берегу Полюстровского пруда, через дорогу от бизнес-парка «Полюстрово».
Стоимость квартир варьируется от 122 000 до 185 000 рублей за кв. м (от 6,8 млн до 62,9 млн рублей).
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