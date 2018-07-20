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В ходе проверки стройнадзора выявлены замечания по двум строящимся домам в Мытищах
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В ходе проверки стройнадзора выявлены замечания по двум строящимся домам в Мытищах 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
Инспекторы областного стройнадзора завершили проверку строительства двух домов, которые строятся в Мытищах вблизи деревни Погорелки. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
По словам начальника стройнадзора Подмосковья Артура Гарибяна, — возведение здания ведётся в соответствии с графиком, на объекте ведутся монолитные работы пятого этажа.
Застройщиком выступает строительная компания ООО «Гранель», в соответствии с проектом, общая площадь двух домов составит 27 803 квадратных метра, корпусы рассчитаны на 372 квартиры из которых 39 студий, 223 однокомнатных и 101 двухкомнатных. В первом корпусе разместится детский сайд на 70 мест.
В материале отмечается, то выявленные замечания в части ведения исполнительной документации устранены в ходе проверки. Следующая плановая проверка пройдёт в сентябре 2018 года, сдача домов намечена на первый квартал 2019 года.
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