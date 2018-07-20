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В Москве выявят нелегальную сдачу квартир в аренду с помощью big data
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В Москве выявят нелегальную сдачу квартир в аренду с помощью big data 

Москва24 53 минуты назад
Фото: Москва24
В столице выявят нелегальную аренду квартир с помощью анализа больших данных big data, сообщает РБК. Об этом рассказал глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
По его словам, механизм уже протестирован. В какой-то момент власти начнут использовать эти данные.
Ермолаев отметил, что московские власти уже используют этот механизм для аналитических целей. Однако для привлечения к ответственности собственников квартир, не платящих налоги, нужно принять соответствующие законы.
За девять месяцев прошлого года в городе легально сдали в аренду только 27 тысяч квартир. Между тем, по данным экспертом отрасли, ежегодно в столице сдается 200–300 тысяч квартир.
Ранее стало известно, что сдающие жилье россияне получат налоговые льготы. В правительстве готовят налоговые стимулы для развития легальной аренды жилья.
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