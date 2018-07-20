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В Москве нашли способ выявить всех неплательщиков налогов от сдачи квартир
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В Москве нашли способ выявить всех неплательщиков налогов от сдачи квартир 

Пятый канал 26 минут назад
Фото: Пятый канал
В правительстве Москвы разработали механизм, позволяющий выявить людей, нелегально сдающих квартиры в аренду и не платящих с этого дохода налоги. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Департамент информационных технологий, нарушителей находят при помощи анализа больших данных «big data» в интернете. Однако пока система используется только в аналитических целях. Чтобы привлечь неплательщиков к ответственности, необходимо внести изменения в законодательство.
По данным агентства, ежегодно предложение аренды в Москве оценивается в 200-300 тысяч квартир. При этом за девять месяцев 2017 года легально в столице было сдано примерно 27 тысяч квартир.
Ранее Пятый канал рассказывал о другом способе выявления не платящих налоги арендодателей. Предлагалось предоставлять социальный налоговый вычет квартиросъемщикам при предоставлении в налоговую договора найма жилья. Таким образом сведения о собственнике, нелегально сдающем квартиру, попадали бы к налоговикам.
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