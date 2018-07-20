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ГК «Кортрос» Виктора Вексельберга достроит дома СУ-155 на Севере Москвы
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ГК «Кортрос» Виктора Вексельберга достроит дома СУ-155 на Севере Москвы 

Ведомости 2 часа назад
ГК «Кортрос» может получить 65% в проекте строительства жилых домов для дольщиков «СУ-155 на улице Бочкова, 11а у станции метро «Алексеевская». Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на сообщение Федеральной антимонопольной службы. В сообщении, на которое ссылаентся издание говорится, что что ООО «ЭлитКомплекс» получило предварительное согласие на приобретение 65% в уставном капитале ООО «Промсоюз». «Промсоюз», аффилированный с Capital Group Павла Те, владеет участком на улице Бочкова. Головная компания «ЭлитКомплекс» — RSG International, которая, в свою очередь, контролируется «Кортросом», указано в «СПАРК-Интерфакс». Владелец RSG International — Виктор Вексельберг. В пресс-службе «Кортроса» вчера не отвечали на звонки «Ъ». В Capital Group от комментариев отказались.
Ранее основным застройщиком площадки для дольщиков «СУ-155» на Севере Москвы должна была стать компания Capital Group Павла Те. Но компания решила переключиться на застройку крупных участков домами в рамках программы реновации и сократила свою долю в проекте на ул. Бочкова до 35%.
О партнерстве «Кортроса» и Capital Group в рамках строительства на улице Бочкова стало известно осенью прошлого года, но условия сотрудничества, в том числе распределение долей, стороны не разглашали. Общий объем инвестиций в проект составит около 33 млрд руб., говорил ранее президент «Кортроса» Вениамин Голубицкий, пишет «Коммерсант». Проект ГК «СУ-155» изначально предполагал строительство на территории бывшего Калибровского завода на ул. Бочкова около 200 000 кв. м недвижимости.
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