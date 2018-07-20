Алиханов поручил регулярно проверять ЖК, где дольщики пожаловались на затягивание сдачи

Губернатор Антон Алиханов поручил ответственным службам минконтроля каждую неделю проверять жилой комплекс «Дадаевский» в Калининграде , где дольщики пожаловались на затягивание сдачи. Об этом сообщает пресс-службе регионального правительства.

Поручение было дано на заседании комиссии по предупреждению появления проблемных объектов долевого строительства. Выезжать на проверку специалисты должны раз в неделю. Это необходимо, чтобы не допустить возникновения в регионе новых обманутых дольщиков.

Ранее дольщики ЖК сообщили, что темпы строительства, озвученные застройщиком, не соответствуют действительности. Данную информацию подтвердили в минконтроля. По остальным объектам данного застройщика было дано распоряжение предоставить обновлённые графики работ с объективной оценкой сроков окончания каждого этапа.

Ранее региональные власти заявили, что нашли 10,5 га земли под жильё для обманутых дольщиков.