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Алиханов поручил регулярно проверять ЖК, где дольщики пожаловались на затягивание сдачи
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Алиханов поручил регулярно проверять ЖК, где дольщики пожаловались на затягивание сдачи 

Клопс.Ru 22 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
Губернатор Антон Алиханов поручил ответственным службам минконтроля каждую неделю проверять жилой комплекс «Дадаевский» в Калининграде, где дольщики пожаловались на затягивание сдачи. Об этом сообщает пресс-службе регионального правительства.
Поручение было дано на заседании комиссии по предупреждению появления проблемных объектов долевого строительства. Выезжать на проверку специалисты должны раз в неделю. Это необходимо, чтобы не допустить возникновения в регионе новых обманутых дольщиков.
Ранее дольщики ЖК сообщили, что темпы строительства, озвученные застройщиком, не соответствуют действительности. Данную информацию подтвердили в минконтроля. По остальным объектам данного застройщика было дано распоряжение предоставить обновлённые графики работ с объективной оценкой сроков окончания каждого этапа.
Ранее региональные власти заявили, что нашли 10,5 га земли под жильё для обманутых дольщиков.
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