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Власти Москвы вычислят «серую» аренду квартир
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Власти Москвы будут выявлять «серую» аренду квартир при помощи big data 

RB.ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы разработал и протестировал механизм выявления нелегальной аренды квартир с помощью анализа больших данных. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя департамента Артема Ермолаева.
«Механизм оттестирован, мы понимаем, как это работает. В определенный момент времени мы используем эти данные, этот механизм. Он не имеет выхода [для внешних пользователей] и конкретного сервиса для жителей. Для себя, для аналитических целей мы это [уже] используем», — рассказал Ермолаев в кулуарах Московского урбанистического форума.
В ДИТ успокоили, что для полномасштабного запуска механизма и определения неплательщиков потребуется внести изменения в законодательство.
Еще в прошлом году Ермолаев заявлял, что ведется работа под системой по выявлению нелегальной аренды квартир. Тогда он уточнял, что под анализ попадут крупнейшие сервисы, предлагающие аренду жилья. Эту информацию планировалось сравнивать со статистикой об уплате налогов и передавать в налоговую службу. Источник в московских налоговых органах подтвердил, что такой проект существует, но не уточнил его детали.
По данным властей Москвы, за девять месяцев 2017 года в столице легально в аренду было сдано 27,3 тысячи квартир. Эксперты рынка недвижимости подсчитали, что ежегодный объем арендного предложения в городе составляет 200-300 тысяч объектов. В «Яндекс. Недвижимости» говорят о минимальном объеме спроса квартир для аренды в Москве в 90 тысяч.
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