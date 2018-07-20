В Перми завели уголовное дело в отношении фирмы, построившей для детей-сирот дома без воды и тепла

Когда детей-сирот заселили в эти дома, в них не было электричества, воды и отопления

За строительство некачественных домов для детей-сирот на улицах Исхакова и Журналиста Дементьева в пермском микрорайоне Запруд будут судить не только чиновников, но и компанию, которая возводила дома. По информации администрации Перми, в отношении застройщика возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Пять домов в микрорайоне Запруд для выпускников пермских детских домов были построены по заказу краевых властей в 2015 году. 150 однокомнатных квартир раздали сиротам, но у новых владельцев возникли претензии к качеству зданий: в домах отсутствовало водоснабжение, электричество и отопление, а территория вокруг новостроек не была благоустроена. Вдобавок ко всему у домов не было управляющей компании. В квартирах были видны следы сырости и плесени.

Из-за этого на скамье подсудимых оказались начальник и главный специалист департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми . Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Но, как рассказали власти, ответственность за некачественные дома может понести и обанкротившийся застройщик — компания «Пассаж-1».

— Чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию, застройщик предоставил фальсифицированные документы: технический план и свидетельства о готовности сетей, — рассказали 59.ru в администрации Перми. — В отношении застройщика и кадастрового инженера возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мы содействуем расследованию и предоставляем все необходимые документы.

По словам властей, разрешение о вводе домов в эксплуатацию застройщику департамент градостроительства и архитектуры выдал после того, как он предоставил все предусмотренные законом документы. Требовать дополнительные бумаги администрация не имела права. Соответствует ли объект условиям договора, выясняло Министерство строительства края.

Госстройнадзор на объекты не выезжал, потому что их высота — всего три этажа. Ведомство проверяет только дома от четырех этажей.

— Мы проводили осмотр жилья, но в ходе него смогли только оценить внешнее соответствие зданий требованиям проектной документации, — прокомментировали власти. — Такие дефекты, как протечка кровли, трещины в стенах, подтопление подвала, относятся к скрытым, их было невозможно выявить в ходе осмотра. Их застройщик устраняет по гарантии.