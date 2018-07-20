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Московские застройщики оштрафованы на более чем 25 млн руб. в январе-июне
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Московские застройщики оштрафованы на более чем 25 млн руб. в январе-июне 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
В I полугодии 2018 г. московские застройщики-нарушители оштрафованы на сумму свыше 25 млн руб., сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«В период с января по июнь 2018 г. комитет вынес 371 постановление о наложении административных штрафов в отношении организаций-застройщиков. Из них — 77 в виде предупреждений и 294 — в виде штрафов на общую сумму 25 млн 710 тыс. руб. Если компании-застройщики и их руководители, ранее привлеченные постановлениями комитета к административной ответственности в виде штрафов, не оплатили их в установленный срок, Москомстройинвест обращается в Федеральную службу судебных приставов для их последующего взыскания в принудительном порядке», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
Он отметил, что за прошедшие шесть месяцев текущего года в службу судебных приставов было сдано 178 постановлений для принудительного взыскания штрафов на общую сумму 16,8 млн руб. Одновременно составлено 184 протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ
На сегодняшний день в столице с привлечением средств граждан строится 520 объектов.
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