За нарушения в сфере долевого строительства будут штрафовать

Госдума в третьем чтении поддержала законопроект о введении штрафов в сферу долевого строительства. Как сообщает нижняя палата парламента, за необоснованный отказ или выдачу заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям органы регионального контроля будут нести административную ответственность. За такое нарушение должностному лицу грозит штраф от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

— Проект этого ФЗ был подготовлен во исполнение поручения Президента, предусматривающего необходимость внесения в законодательство РФ изменений в части усиления административной ответственности в случаях нарушения должностными лицами органов, осуществляющих в субъектах РФ государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, требований законодательства РФ, — говорится в заявлении.

Должностные лица также будут нести ответственность за неразмещение или неполное размещение информации, как и за публикацию искаженных данных. За это полагается штраф от 15 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении чиновникам грозить штраф от 40 до 80 тысяч рублей либо дисквалификация на 1-3 года. Для юрлиц штраф повысится до 200-400 тысяч рублей.

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