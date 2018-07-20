Помощь спасателей потребовалась врачам скорой 

Также карельские спасатели пришли на помощь женщине, которая не смогла попасть в квартиру к детям.
Вчера утром на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступил звонок с просьбой о помощи от врачей скорой помощи.
Они прибыли на вызов для оказания помощи женщине, которой плохо, а в квартиру попасть не могут. Пожарные, из города бумажников прибыв к месту вызова, при помощи шанцевого инструмента вскрыли дверь квартиры и запустили врачей к пациентке.
Также вчерашним утром, но уже в Петрозаводске, помощь спасателей потребовалась женщине, которая не могла попасть в квартиру, в которой одни были закрыты дети. Чтобы воссоединить семью, петрозаводским пожарным при помощи 3-х коленной лестнице пришлось через окно проникать в квартиру, расположенную на 2-м этаже жилого дома.
По материалам: ptzgovorit.ru