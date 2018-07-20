В некоторых магазинах Приморья значительно упали цены на навагу

В ходе наблюдений было определено, что стоимость любимой рыбы приморцев, значительно снизилась.

В среднем килограмм наваги в магазинах города Владивостока можно было купить в пределах ста рублей, сейчас же эта цена уменьшилась в разы. Свежая и только что привезённая рыбка обойдётся покупателю в 50-55 рублей.

«Планируется, что в скором времени подешевеют и другие виды рыбной продукции. Ведь не зря в Большом Камне будет работать завод по переработке рыбы. Теперь, наша, «народная» рыба станет на порядок доступней», — рассказали в ведомстве.