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В некоторых магазинах Приморья значительно упали цены на навагу
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В некоторых магазинах Приморья значительно упали цены на навагу 

АиФ-Владивосток 25 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
В ходе наблюдений было определено, что стоимость любимой рыбы приморцев, значительно снизилась.
В среднем килограмм наваги в магазинах города Владивостока можно было купить в пределах ста рублей, сейчас же эта цена уменьшилась в разы. Свежая и только что привезённая рыбка обойдётся покупателю в 50-55 рублей.
«Планируется, что в скором времени подешевеют и другие виды рыбной продукции. Ведь не зря в Большом Камне будет работать завод по переработке рыбы. Теперь, наша, «народная» рыба станет на порядок доступней», — рассказали в ведомстве.
Отметим, в скором времени стоимость за килограмм осетровой рыбы уменьшится. Ведь в районе имени Лазо, Хабаровского края планируется постройка фермы по разведению и реализации рыб осетровых.
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