Тренировку взрослой жизнью пройдут новосибирские сироты

Ярослав Фролов проконтролировал процесс строительства дома в селе Ояш, в котором предусмотрены квартиры для детей-сирот, стоящих в листе ожидания на получение жилых помещений, рассказали VN.ru в пресс-службе правительства НСО. Здесь же будет располагаться тренировочная квартира для выпускников Ояшинского детского дома-интерната, в которой воспитанники смогут получать навыки самостоятельной жизни.

Качество возводимого жилья соответствует всем требованиям, предъявляемым министерством труда и социального развития, такой вывод сделал врио министра труда и социального развития. Муниципалитет подал заявку на получение около 8 млн рублей на приобретение жилья для детей-сирот, просьба была удовлетворена.

Общий бюджет 2018 года на данные цели составляет более 430 млн рублей, что позволит обеспечить жилыми помещениями 325 человек. На август уже запланировано вручение ключей от 17 квартир в Искитимском районе.

«Сиротские» дома зачастую становятся темой для обсуждения. Так, только в марте нынешнего года в Болотнинском районе работала специальная комиссия во главе с замминистром труда и социального развития Ольгой Потаповой . Проверяли качество жилья, купленного для детей-сирот. Жители дома №37 в Степном переулке жаловались на холод, сырость, плесень и трещины по всему строению, при том, что дом находится в эксплуатации только четыре года.

В ходе проверки выяснилось, что претензий к качеству жилья нет. Зато есть претензии к самим квартиросъемщикам. Мусор и грязь в подъезде, отваливающуюся штукатурку и покореженные двери жильцов от проверяющих спрятать не удалось. Как и места, где висели батареи и когда-то горели лампочки. Не торопятся жильцы оплачивать и коммунальные платежи: задолженность составляет более двух миллионов рублей.