Ещё
Тренировку взрослой жизнью пройдут новосибирские сироты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тренировку взрослой жизнью пройдут новосибирские сироты 

Все новости Новосибирской области 34 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Ярослав Фролов проконтролировал процесс строительства дома в селе Ояш, в котором предусмотрены квартиры для детей-сирот, стоящих в листе ожидания на получение жилых помещений, рассказали VN.ru в пресс-службе правительства НСО. Здесь же будет располагаться тренировочная квартира для выпускников Ояшинского детского дома-интерната, в которой воспитанники смогут получать навыки самостоятельной жизни.
Качество возводимого жилья соответствует всем требованиям, предъявляемым министерством труда и социального развития, такой вывод сделал врио министра труда и социального развития. Муниципалитет подал заявку на получение около 8 млн рублей на приобретение жилья для детей-сирот, просьба была удовлетворена.
Общий бюджет 2018 года на данные цели составляет более 430 млн рублей, что позволит обеспечить жилыми помещениями 325 человек. На август уже запланировано вручение ключей от 17 квартир в Искитимском районе.
«Сиротские» дома зачастую становятся темой для обсуждения. Так, только в марте нынешнего года в Болотнинском районе работала специальная комиссия во главе с замминистром труда и социального развития Ольгой Потаповой. Проверяли качество жилья, купленного для детей-сирот. Жители дома №37 в Степном переулке жаловались на холод, сырость, плесень и трещины по всему строению, при том, что дом находится в эксплуатации только четыре года.
В ходе проверки выяснилось, что претензий к качеству жилья нет. Зато есть претензии к самим квартиросъемщикам. Мусор и грязь в подъезде, отваливающуюся штукатурку и покореженные двери жильцов от проверяющих спрятать не удалось. Как и места, где висели батареи и когда-то горели лампочки. Не торопятся жильцы оплачивать и коммунальные платежи: задолженность составляет более двух миллионов рублей.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Область сохранила лидерство по вводу жилья Квартиры-студии начали «вымирать» в Новосибирске Новая причина увольнения может появиться в Трудовом кодексе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ226
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе300
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
Украина готовится к «возвращению» Донбасса146
Женщина лишилась ноги после бритья8
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение