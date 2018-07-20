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Как узнать, кто владеет соседним земельным участком?
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Как узнать, кто владеет соседним земельным участком? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Как узнать сведения о владельце соседнего земельного участка?
«Чтобы получить сведения открытого доступа о земельном участке из Единого государственного реестра недвижимости, нужно обратиться с запросом. Вы вправе запросить выписку об объекте недвижимости или выписку об основных характеристиках и о зарегистрированных правах на данный объект. В запросе следует указать кадастровый номер или точный адрес земельного участка, — отвечает начальник отдела подготовки сведений Кадастровой палаты по Республике Коми Наталья Семенюк. — Запрос можно подать разными способами. Например, в электронном виде на интернет-портале государственных услуг Росреестра (rosreestr.ru) или обратиться лично в ближайший офис многофункционального центра «Мои документы».
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