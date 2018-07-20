Власти Ростовской области хотят поднять взносы на капремонт, но боятся 

По мнению директора Фонда капитального ремонта жители Ростовской области мало платят на капремонт. Текущий размер взноса экономически не обоснован. Как пишет donnews.ru виной всему маленькие дома, где в его лишь по 10-20 квартир. Эти дома входящие в программу капремонта не покрывают расходы по стоимости работ. В 2016 году размер взноса для таких домов должен быть не менее 15 рублей. В качестве пример директора Фонда капремонта привел пример, что в Москве такие взносы составляет 18 рублей за один квадратный метр. Сейчас в Ростовской области жители региона платят 7 рублей 17 копеек. Отметим, что размер взноса на капремонт не может быть ниже установленного минимального размера. Однако он может быть увеличен, но только по решению общего собрания собственников квартир в многоквартирном доме. Кроме, областным законом о капремонте предусматривается, что независимо от выбранного собственниками способа накопления могут предоставляться меры господдержки за счет средств областного бюджета. Планируется, что меры государственной поддержки будут предоставляться для финансирования наиболее дорогостоящих видов работ по капитальному ремонту (ремонт лифтов, фундаментов, кровли, фасадов).