Названы лучшие города России для обогащения на жилье 

Жители крупных российских городов могут прокормить себя на уровне прожиточного минимума, рассчитывая только на пассивный доход от аренды жилой недвижимости. Проще всего это сделать петербуржцам, севастопольцам, симферопольцам и сочинцам, следует из материалов исследования «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Дома»).
Исследователи предполагали, что житель каждого из городов живет в собственной квартире, имеет дополнительную недвижимость, которую сдает в аренду, и не располагает любыми другими источниками дохода.
Жители 30 крупных городов, в числе которых Москва, Сургут, Владивосток, Тюмень, Тверь и Краснодар, смогут обеспечить себе прожиточный минимум, сдавая внаем однокомнатную квартиру. Жителям 31 города для получения такого же дохода, придется сдавать уже двухкомнатную квартиру — таково соотношение арендных ставок с прожиточным минимумом, например, в Мурманске, Томске, Череповце, Тольятти и Нижнем Тагиле.
В Якутске, Улан-Удэ, Кургане и Волжском доход на уровне прожиточного минимума может обеспечить аренда «трешки», а в Санкт-Петербурге, Севастополе, Симферополе и Сочи для этого достаточно владеть лишней комнатой.
При этом, как отмечается в исследовании, постепенно разрыв между средней арендной ставкой и прожиточным минимумом в крупных городах увеличивается.
«Исследование показало, что по сравнению с прошлым годом в 19 городах стоимость жизни поднялась существенней, чем стоимость аренды, — отмечает Павел Луценко, генеральный директор «Мир Квартир». — Если летом 2017-го в «трешке» нуждались лишь рантье Мурманска, то сегодня это уже четыре города. Количество городов, где пришла пора сменить «однушку» на «двушку», достигло 15. Если эта тенденция получит развитие, владельцам однокомнатных квартир в любом городе России придется искать дополнительный заработок».
Ранее эксперты «Мир Квартир» представили данные исследования городов России с самыми низкими ценами на аренду жилья. По данным на июль 2018-го, в пятерку городов с дешевыми съемными квартирами вошли Магнитогорск, Чебоксары, Курск, Курган и Нижний Тагил. Ставки аренды в этих городах не превышают семи тысяч в месяц.