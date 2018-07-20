Около 5 миллионов квадратных метров недвижимости ввели в строй в Подмосковье

За полгода в Московской области было введено на 19% больше недвижимости, чем за первое полугодие 2017 года, передает телеканал «360». Об этом сообщили в пресс‐службе регионального Минстроя. "За период с января по июнь 2018 года в Московской области выданы разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости общей площадью 5 миллионов квадратных метров", — заявил глава ведомства Руслан Тагиев Три четверти из введенных площадей составило жилье — 3,7 миллиона квадратных метров. Больше всего нежилой недвижимости было введено в Богородском городском округе (более 260 тысяч квадратных метров), а также в городском округе Подольск (порядка 150,7 тысячи квадратных метров). Третье место по этому показателю занял городской округ Химки — свыше 103,1 тысячи квадратных метров. За первое полугодие 2017 года в регионе введи в эксплуатацию 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости.