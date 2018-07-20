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Единый консультационный день проведет Управление Росреестра по Нижегородской области
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Единый консультационный день проведет Управление Росреестра по Нижегородской области 

Newsroom24 23 минуты назад
Фото: Newsroom24
Управлении Росреестра по Нижегородской области сообщает, что 23 июля с 10.00 до 12.00 в рамках Единого консультационного дня руководство Управления, начальники структурных подразделений на своих рабочих местах проведут консультации граждан как пришедших на прием лично, так и обратившихся по телефону.
Нижегородцы смогут получить ответы на вопросы по темам: регистрация прав на недвижимое имущество, кадастровый учет объектов недвижимости, оспаривание кадастровой стоимости, земельный контроль и др.
Телефон для справок 8 (831) 430-16-08.
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