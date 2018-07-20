Единый консультационный день проведет Управление Росреестра по Нижегородской области

Управлении Росреестра по Нижегородской области сообщает, что 23 июля с 10.00 до 12.00 в рамках Единого консультационного дня руководство Управления, начальники структурных подразделений на своих рабочих местах проведут консультации граждан как пришедших на прием лично, так и обратившихся по телефону.

Нижегородцы смогут получить ответы на вопросы по темам: регистрация прав на недвижимое имущество, кадастровый учет объектов недвижимости, оспаривание кадастровой стоимости, земельный контроль и др.

Телефон для справок 8 (831) 430-16-08.