Страховать имущество станет выгодно

Материальный ущерб от стихийных бедствий сегодня измеряется миллиардами рублей, поэтому при всем желании регионы не могут в одиночку компенсировать все потери граждан. Разработанный Правительством механизм возмещения утрат с привлечением к процессу страховых компаний вполне способен снять проблему с повестки дня. В ближайшее время Госдума планирует принять документ во втором чтении.

Готовиться нужно заранее

По данным опроса, проведённого Счётной палатой в 2017 году, 59 процентов респондентов не страхуют имущество от стихийных бедствий. При этом 45 процентов готовы застраховаться, но при условии, что их вклад в полис составит только десятую часть, а остальное оплатит государство. Ещё 20 процентов полагают, что государство должно субсидировать половину стоимости полиса. В то же время 17 процентов опрошенных заявили, что не готовы застраховаться, даже если государство будет компенсировать большую часть страховки.

В октябре 2017 года, согласно данным Единой межведомственной информационной системе, средняя цена полиса страхования имущества от стихийных бедствий на год составила 6,6 тысячи рублей.

Судя по выводам Счётной палаты, особые проблемы с возмещением ущерба от чрезвычайных ситуаций наблюдаются в дотационных регионах, где власти сегодня часто отказывают пострадавшим гражданам в предоставлении жилых помещений из-за отсутствия свободного жилого фонда. В подобных случаях, согласно действующему порядку, помощь оказывается за счёт бюджетных средств, предусмотренных в резервном фонде Правительства.

Поскольку по закону обязать россиян страховать имущество нельзя, Минфин предлагает пойти другим путём: стимулировать добровольное страхование жилья. Как пояснил « Парламентской газете » председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков , правительственная инициатива устанавливает систему помощи пострадавшим от стихийных бедствий, основанную на разграничении обязательств страховых компаний, федерального и региональных бюджетов.

«Это должно привести к сокращению бюджетных расходов и повышению охвата добровольным страхованием принадлежащих гражданам жилых помещений», — объяснил он суть новации.

Стимулируем гражданскую ответственность

Основной причиной нежелания россиян страховать имущество, по данным Счётной палаты, является недоверие к страховым компаниям. И подготовленный кабмином законопроект должен устранить препоны и создать доверительные и выгодные для всех сторон условия, уверен парламентарий.

«Благодаря предложенному механизму граждане активнее будут страховать возможные потери от стихийных бедствий. Если случится, скажем, пожар, они смогут компенсировать ущерб в полной мере. В противном случае им придётся идти в госорганы, просить деньги, мыкаться по чиновничьим кабинетам, закономерно сталкиваться с ограниченностью бюджетных ресурсов и нести соответственно моральные и материальные потери», — уточнил глава думского комитета.

Аксаков рассчитывает, что проект закона станет первым шагом на пути переосмысления гражданской ответственности в части сохранности имущества и купированию иждивенческих настроений. В частности, документ предусматривает поэтапное сокращение государственной финансовой помощи пострадавшим, не застраховавших своевременно свои помещения. Также предлагается ввести запрет для собственников утраченных жилых помещений на приватизацию предоставленного им другого жилого помещения по договору социального найма.

В то же время государство не снимает с себя ответственности. Предложенная система страхования предусматривает участие бюджетных средств в качестве «федерального минимума защиты жилищных прав граждан».

«Некоторые граждане и сейчас страхуют своё жилье, но таких крайне мало. Тариф для многих высоковат. Но с принятием закона, уверен, интерес к этой теме несомненно возрастёт», — подчеркнул депутат.

Некоторые граждане и сейчас страхуют своё жилье, но таких крайне мало. Тариф для многих высоковат.

Предложенные меры были рекомендованы 19 июля Комитетом по финрынку к принятию Госдумой во втором чтении. Депутаты при этом отметили, что переход к новым правилам страхования должен сопровождаться информационно-разъяснительной работой в СМИ с сопутствующей пропагандой инструментов самостоятельного финансового обеспечения имущественных интересов граждан.