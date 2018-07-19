Ещё
В Кисловодске реконструируют кинотеатр «Россия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кисловодске реконструируют кинотеатр «Россия» 

ТАСС 54 минуты назад
КИСЛОВОДСК, 19 июля. /ТАСС/. Власти Кисловодска выделят 20 млн рублей в 2018 году и 47 млн рублей в 2019 году на разработку документации для реконструкции кинотеатра «Россия», многие годы пустующего в центре города, сообщили в четверг ТАСС в мэрии.
"Бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов скорректирован, в текущем году будет выделено 20 млн рублей на разработку первого этапа проектно-сметной документации реконструкции здания кинотеатра «Россия». Также планируется выделить еще 47 млн рублей на проектно-сметную документацию в 2019 году", — рассказала ТАСС заместитель главы администрации города Татьяна Загуменная.
По ее словам, готовится конкурсная процедура. Основная задача — вернуть из запустения некогда главный кинотеатр города и превратить его в современный многофункциональный комплекс. «Он должен снова стать главным культурным центром города-курорта, обеспечивать возможность проводить мероприятия самого высокого уровня», — отметила Загуменная.
Ранее пресс-служба администрации города сообщала, что инвестиционный проект по строительству и реконструкции «России» в качестве конгресс-холла был заявлен на включение в государственную программу развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года. Проект предполагал создание культурно-досугового центра общей площадью 20,1 тыс. кв. м, способного одновременно принять 3,3 тыс. человек. Предполагалось, что современное четырехэтажное здание конгресс-холла будет включать в себя музейно-выставочные площадки, торгово— развлекательные зоны, подземную автостоянку, а также основной зал, предназначенный для проведения концертов, кинопоказов, лекций, ярмарок, выставок, форумов и конференций.
Самый большой в городе кинотеатр «Россия» был построен в 1970-х годах на проспекте Победы в центральной части города, напротив здания администрации. Здание кинотеатра признано памятником архитектуры и градостроительства, однако с 2008 года не используется, постепенно разрушаясь.
ТАСС: последние новости
Шувалов убежден, что счастье человека не зависит от размера жилья Калужская область занимает второе место в ЦФО по вводу в эксплуатацию жилья Площадь новой недвижимости в Подмосковье выросла на 20% за полгода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам347
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство356
В ДНР впервые вынесен смертный приговор82
Жительницу Калининграда обвинили в госизмене19
В России появилась новая кредитная проблема91
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение