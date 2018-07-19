В Кисловодске реконструируют кинотеатр «Россия»

КИСЛОВОДСК , 19 июля. / ТАСС /. Власти Кисловодска выделят 20 млн рублей в 2018 году и 47 млн рублей в 2019 году на разработку документации для реконструкции кинотеатра «Россия», многие годы пустующего в центре города, сообщили в четверг ТАСС в мэрии.

"Бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов скорректирован, в текущем году будет выделено 20 млн рублей на разработку первого этапа проектно-сметной документации реконструкции здания кинотеатра «Россия». Также планируется выделить еще 47 млн рублей на проектно-сметную документацию в 2019 году", — рассказала ТАСС заместитель главы администрации города Татьяна Загуменная.

По ее словам, готовится конкурсная процедура. Основная задача — вернуть из запустения некогда главный кинотеатр города и превратить его в современный многофункциональный комплекс. «Он должен снова стать главным культурным центром города-курорта, обеспечивать возможность проводить мероприятия самого высокого уровня», — отметила Загуменная.

Ранее пресс-служба администрации города сообщала, что инвестиционный проект по строительству и реконструкции «России» в качестве конгресс-холла был заявлен на включение в государственную программу развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года. Проект предполагал создание культурно-досугового центра общей площадью 20,1 тыс. кв. м, способного одновременно принять 3,3 тыс. человек. Предполагалось, что современное четырехэтажное здание конгресс-холла будет включать в себя музейно-выставочные площадки, торгово— развлекательные зоны, подземную автостоянку, а также основной зал, предназначенный для проведения концертов, кинопоказов, лекций, ярмарок, выставок, форумов и конференций.

Самый большой в городе кинотеатр «Россия» был построен в 1970-х годах на проспекте Победы в центральной части города, напротив здания администрации. Здание кинотеатра признано памятником архитектуры и градостроительства, однако с 2008 года не используется, постепенно разрушаясь.