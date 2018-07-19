Воронежские дольщики, вложившие в жильё миллионы, будут жить в арестованных квартирах

Горожане стали жертвами конфликта застройщика и подрядчика. С ключами, но без «зелёнки». Воронежские дольщики получат жильё — правда, жить им придётся в арестованных квартирах. Об этом покупателям сообщили в компании «Выбор» в четверг, 19 июля. Неделей ранее компания «Выбор» выслала дольщикам двух строящихся высоток уведомления с требованием заплатить ещё раз за уже купленные квартиры. Причём некоторые горожане уже вложили в жильё по 3,7 млн рублей. Оказалось, покупатели стали заложниками конфликта между строительной компанией и подрядчиком — фирмой «Стегра-Ойл». За её работу застройщик расплачивался квартирами, которые потом переуступали дольщикам. Свои обязанности подрядчик до конца не выполнил, но квадратные метры успел продать.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, гендиректор «Стегра-Ойл» находится в розыске. А те самые квартиры — под арестом. В «Выборе» пообещали дольщикам выдать ключи как обычно, сразу после окончания строительства. Жить в квартирах будет можно, а вот стать законным владельцем сразу не получится. — Право собственности на квартиру мы не сможем оформить, пока идёт следствие. Ключи и акт приёмки-передачи нам передадут вместе с квартирами. Мы попросили «Выбор» как-нибудь на бумаге запечатлеть этот момент, чтобы эти слова были не впустую. Нам пообещали, что всё обдумают, составят с юристами и на следующей встрече предоставят, — рассказал один из дольщиков Эдуард Лаппа.