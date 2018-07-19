Власти Нью-Йорка ужесточили условия для работы сервиса Airbnb

Городской совет Нью-Йорка единогласно проголосовал за новые правила, которые коснутся сервиса аренды жилья Airbnb, передает "Интерфакс" . По мнению Airbnb, решение принято под давлением ассоциации отелей, которые теряют выручку из-за конкуренции со стороны компании.

По данным издания Dow Jones, сервис бронирования жилья обязали раскрывать имена и адреса лиц, предоставляющих свое жилье в аренду. За отказ предоставить эти сведения установлен штраф в размере до 1,5 тыс. долларов с человека.

Таким образом город планирует бороться с теми, кто нарушает законы Нью-Йорка, не позволяющие владельцам жилья сдавать его в аренду сроком менее 30 суток без нахождения на сдаваемой площади.

"Это решение было предопределено с самого начала, и теперь жители Нью-Йорка будут подвергаться неконтролируемому нарушению их права на частную жизнь с официального разрешения городского совета", — заявила представитель Airbnb Лиз Деболд Фуско.

Представители Airbnb сообщили, что средний житель Нью-Йорка, сдающий жилье через компанию, принимает 60 гостей в год и зарабатывает на этом 6,3 тыс. долларов. При этом 77% хозяев тратят эти деньги на выплату ипотеки и оплату коммунальных расходов.