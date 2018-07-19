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Юный россиянин пришел в гости в чужую квартиру и сжег ее
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Юный россиянин пришел в гости в чужую квартиру и сжег ее 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
В Ставрополе малолетний мальчик, пришедший в гости к знакомым со своими родителями, случайно спалил квартиру. Об этом сообщает портал «Блокнот».
Инцидент произошел в доме 48/4 на улице Пирогова. Пока взрослые общались друг с другом, ребенок играл со спичками и поджег мебель. Огонь быстро распространился по жилому помещению, но все находившиеся внутри успели его покинуть и не пострадали.
В результате пожара уничтоженным оказалось имущество хозяев квартиры. По данным портала, пожарные машины долго не могли подъехать к месту возгорания из-за автомобилей, припаркованных во дворе.
В мае 2018-го аналогичный случай был зафиксирован в Нижнем Новгороде: ребенок поджег сушившееся на балконе белье и, испугавшись, спрятался под одеялом в комнате. В квартире в момент возгорания находились родители, они заметили огонь и успели эвакуироваться вместе с сыном.
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