Ещё
Группа компаний «А101» получила разрешение на ввод квартала №13 в ЖК «Испанские кварталы» в ТиНАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Группа компаний «А101» получила разрешение на ввод квартала №13 в ЖК «Испанские кварталы» в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Группа компаний „А101“ получила разрешение на ввод в эксплуатацию квартала №13 — трех корпусов бизнес-класса жилого комплекса „Испанские кварталы“ в ТиНАО. Объекту присвоен адрес: бульвар Веласкеса, д. 4», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это второй из трех кварталов бизнес-класса в проекте, его отличают просторные входные группы, в дизайнерской отделке которых использованы итальянская плитка и светильники. Кроме того, у каждого квартала — свои оригинальные фасадные решения.
«Суммарная общая площадь трех корпусов — 23,4 тыс. кв. м, общее количество квартир — 339. Их отличает высота потолка в 2,99 м, улучшенная звукоизоляция и обилие естественного света за счет панорамного остекления. В части квартир предусмотрены утепленные лоджии, которые можно объединить с комнатой или кухней, не нарушив теплого контура здания. К моменту ввода в эксплуатацию все квартиры проданы», — пояснили в пресс-службе.
В департаменте отметили, что квартал расположен напротив главной площади района. В ближайшем к площади корпусе нового квартала появятся кафе, бутики и салоны. Кроме того, на площади расположится основной торговый объект — торговый центр площадью 5 тыс. кв. м. С другой стороны от квартала планируется построить образовательно-спортивный кластер, в котором откроются школа и детский сад, а также появится спортивная инфраструктура общего пользования.
«Сам бульвар Веласкеса — пешеходная зона, которая прекрасно подходит как для спокойных прогулок, так и для встреч с друзьями на свежем воздухе. Для прогулок с ребенком намного лучше подойдет уютный, закрытый от автомобилей и посторонних внутренний двор с площадками, рассчитанными на детей разных возрастов, удобными лавочками и комплексным озеленением», — рассказали в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства двух корпусов жилого дома в Мытищах В ГД внесен законопроект о дополнительных гарантиях для молодых семей на получение жилья по госпрограмме Центры для приема документов у дольщиков Urban Group организованы в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам237
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство348
В России появилась новая кредитная проблема74
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня20
Хуситы обратились к России за помощью73
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение