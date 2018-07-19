Группа компаний «А101» получила разрешение на ввод квартала №13 в ЖК «Испанские кварталы» в ТиНАО

«Группа компаний „А101“ получила разрешение на ввод в эксплуатацию квартала №13 — трех корпусов бизнес-класса жилого комплекса „Испанские кварталы“ в ТиНАО. Объекту присвоен адрес: бульвар Веласкеса, д. 4», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это второй из трех кварталов бизнес-класса в проекте, его отличают просторные входные группы, в дизайнерской отделке которых использованы итальянская плитка и светильники. Кроме того, у каждого квартала — свои оригинальные фасадные решения.

«Суммарная общая площадь трех корпусов — 23,4 тыс. кв. м, общее количество квартир — 339. Их отличает высота потолка в 2,99 м, улучшенная звукоизоляция и обилие естественного света за счет панорамного остекления. В части квартир предусмотрены утепленные лоджии, которые можно объединить с комнатой или кухней, не нарушив теплого контура здания. К моменту ввода в эксплуатацию все квартиры проданы», — пояснили в пресс-службе.

В департаменте отметили, что квартал расположен напротив главной площади района. В ближайшем к площади корпусе нового квартала появятся кафе, бутики и салоны. Кроме того, на площади расположится основной торговый объект — торговый центр площадью 5 тыс. кв. м. С другой стороны от квартала планируется построить образовательно-спортивный кластер, в котором откроются школа и детский сад, а также появится спортивная инфраструктура общего пользования.

«Сам бульвар Веласкеса — пешеходная зона, которая прекрасно подходит как для спокойных прогулок, так и для встреч с друзьями на свежем воздухе. Для прогулок с ребенком намного лучше подойдет уютный, закрытый от автомобилей и посторонних внутренний двор с площадками, рассчитанными на детей разных возрастов, удобными лавочками и комплексным озеленением», — рассказали в пресс-службе.