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Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии на шесть жилых домов в Ленинском районе
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Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии на шесть жилых домов в Ленинском районе 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области выдало выдал заключение о соответствии (ЗОС) на шесть жилых домов в составе ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его главу Артура Гарибяна.
«Главгосстройнадзор Московской области выдал ЗОС застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на шесть жилых домов (корп. 9-14) в составе ЖК «Восточное Бутово», строящихся в мкр-не Боброво Ленинского района», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что открыть продажи на жилые помещения в домах сможет ООО «Лотан». Имея на руках заключение о соответствии, застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и начать привлечение денежных средств граждан.
«Дома рассчитаны на 2 тыс. 610 квартир жилой площадью 125 тыс. 966 кв. м», — добавил А. Гарибян.
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