Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии на шесть жилых домов в Ленинском районе

Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области выдало выдал заключение о соответствии (ЗОС) на шесть жилых домов в составе ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его главу Артура Гарибяна. «Главгосстройнадзор Московской области выдал ЗОС застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на шесть жилых домов (корп. 9-14) в составе ЖК «Восточное Бутово», строящихся в мкр-не Боброво Ленинского района», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что открыть продажи на жилые помещения в домах сможет ООО «Лотан». Имея на руках заключение о соответствии, застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и начать привлечение денежных средств граждан. «Дома рассчитаны на 2 тыс. 610 квартир жилой площадью 125 тыс. 966 кв. м», — добавил А. Гарибян.