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В ГД внесен законопроект о дополнительных гарантиях для молодых семей на получение жилья по госпрограмме
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В ГД внесен законопроект о дополнительных гарантиях для молодых семей на получение жилья по госпрограмме 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесла в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается не исключать молодые семьи, членам которых исполнилось 35 лет во время нахождения в списке в очереди на получение жилья или соцвыплат по госпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» до 2025 г. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
«В настоящее время обеспечение молодых семей жильем осуществляется в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», запланированного на период до 2025 г. Участником данного основного мероприятия может быть молодая семья (в том числе с детьми), а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином РФ, и одного ребенка и более. При этом возраст каждого из супругов (либо одного родителя в неполной семье) на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи — участницы основного мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет», — следует из пояснительной записки.
При этом отмечается, что в случае, если одному из супругов (или родителю в неполной семье) исполнилось 35 лет во время нахождения в очереди на жилье, такая семья исключается из списка молодых семей.
«Данное положение приводит в настоящее время к несправедливой ситуации, когда молодая семья, поставленная в очередь, лишается права на получение социальной выплаты в случае, если возраст одного из супругов превысил 35 лет за период ожидания (нахождения в списке претендентов)», — подчеркивает автор.
В связи с этим документом предлагается установить гарантии для молодых семей, включенных в список претендентов на получение социальной выплаты (или жилья) в планируемом году. Так, если заявление о включении данной молодой семьи в состав участников госпрограммы направлялось до момента исполнения ими 35 лет, то они обеспечиваются указанной социальной выплатой (жильем) вне зависимости от их фактического возраста.
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