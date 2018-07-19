Последний долгострой СУ-155 пообещали сдать до конца года 

В четвертом квартале 2018 года в Обнинске будет введен в эксплуатацию последний долгострой компании СУ-155 в микрорайоне Заовражье. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калужской области по итогам заседания совета при губернаторе области по реализации проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», которое прошло 18 июля. В 2017 году ключи от квартир получили участники долевого строительства пяти проблемных домов компании СУ-155. В Калуге последний долгострой СУ-155 был сдан в эксплуатацию в феврале 2018 года. Санатором завершения строительства выступил банк «Российский капитал. В реестре проблемных домов в Калужской области остаётся 19 объектов. По словам губернатора Анатолия Артамонова, с 1 июля вступили в силу изменения в закон о долевом строительстве жилья. Поправки направлены на то, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков. Для всех застройщиков вводится обязательное банковское сопровождение сделок. Банк будет контролировать и иметь право отказать в проведении операций, связанных с нецелевым расходованием средств. „Изменения в федеральном законодательстве, прежде всего, направлены на сокращение рисков граждан при участии в долевом строительстве“, — подчеркнул Анатолий Артамонов.