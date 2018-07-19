Депутаты предложили подключить к кадастровым спорам местные администрации 

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Законопроект о временном включении в состав комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости представителя местной администрации на период рассмотрения спора, касающегося определения кадастровой стоимости объекта, расположенного на территории того или иного муниципального образования, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в статью 24.18 ФЗ от 29 июля 1998 года № 135-ФЭ «Об оценочной деятельности в РФ» депутатами Госдумы Юрием Волковым (ЛДПР) и Сергеем Вострецовым (ЕР).
"…законопроектом предлагается включать в состав комиссии представителя местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) временно, на период рассмотрения спора, касающегося определения кадастровой стоимости объекта расположенного на территории того или иного муниципального образования", — говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы подчеркивают, что планирование бюджета муниципального образования осуществляется, в том числе, на основании данных о кадастровой стоимости земельных участков и иных объектов недвижимости, и снижение этой стоимости ведет к изменению величины поступающих налоговых платежей, представляется справедливым участие представителей муниципальных образований в работе комиссии на временной основе с правом решающего голоса.