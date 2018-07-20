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На кухне питерской квартиры найден самый дорогой холодильник в мире
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На кухне питерской квартиры найден самый дорогой холодильник в мире 

Карельские вести 43 минуты назад
Его цена — полмиллиарда рублей.
Днем 19 июля оперативники «налогового» отдела УЭБ и ПК ГУ МВД пришли в квартиру на улице Гастелло по делу о незаконной банковской деятельности, пишет «Фонтанка». После обыска двух комнат интерес к мероприятию был почти утрачен, оставалось исследовать кухню. Стерильная обстановка указывала, что если здесь и готовят, то крайне редко, и возник резонный вопрос о наличии продуктов питания. Дверь холодильника открылась, и под ноги полицейских повалились пачки купюр.
Денег оказалось 500 млн рублей, следственно-оперативная группа запросила помощь СОБРа Росгвардии — для охраны и перевозки наличности. Бойцы приехали и расположились в роскоши. Холодильник оцеплен.
Если петербургские обнальщики продолжат в том же духе, можно будет составлять рейтинг богатейшей квартирной утвари. Холодильник с Гастелло стал вторым по объемам наличности после дивана, из которого в декабре 2017 года извлекли 605 млн рублей на той же улице Гастелло.
По материалам: ptzgovorit.ru
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