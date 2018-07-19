Пожарные потушили возгорание в бизнес‑центре на северо‑востоке Москвы

«В 16:36 поступила заявка, что по адресу: Складочная улица, дом 1, строение 15 было загорание кровельного деревянного обрешетника на площади 10 квадратных метров. По прибытию нашего подразделению, возгорание было оперативно ликвидировано, без пострадавших», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что посетители и работники бизнес-центра провели самостоятельную эвакуацию до прибытия спасателей. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 16:49.