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Пожарные потушили возгорание в бизнес‑центре на северо‑востоке Москвы
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Пожарные потушили возгорание в бизнес‑центре на северо‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Бутырском районе столицы ликвидировали возгорание в одном из бизнес-центров на площади 10 квадратных метров, при пожаре никто не пострадал, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.
«В 16:36 поступила заявка, что по адресу: Складочная улица, дом 1, строение 15 было загорание кровельного деревянного обрешетника на площади 10 квадратных метров. По прибытию нашего подразделению, возгорание было оперативно ликвидировано, без пострадавших», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что посетители и работники бизнес-центра провели самостоятельную эвакуацию до прибытия спасателей. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 16:49.
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