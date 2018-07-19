Уронили каску на пол: в Новосибирске обрушились темпы строительства

За год объёмы ввода жилья в Новосибирске упали в полтора раза — об этом 2 дня назад в своем отчете заявил глава УАСИ мэрии Новосибирска Анатолий Мотыга. Если за январь-июнь 2017 года в городе сдали 408,6 тысячи кв. м жилья, то за тот же период 2018 года — только 285 тысяч кв. м.

При этом, как ранее сообщал глава регионального Минстроя Иван Шмидт , в целом области за полгода удалось даже выйти в опережение на 6%. По мнению независимого аналитика Сергея Николаева, исключительно за счёт индивидуального жилья.

— В первые пять месяцев объём ввода увеличивался за счёт индивидуального строительства — это, собственно, были не обязательно построенные дома, может, кого-то поторопили зарегистрировать то, что он построил. Но на этом долго не выедешь, — предупреждает аналитик.

По его данным, объём жилья на продажу сократился на 30%, при этом спрос остаётся на прежнем уровне и даже растёт — в частности, за счёт снижения ипотечных ставок.

В итоге за полгода 2018 года в Новосибирске продали на 6 тысяч квартир больше, чем построили, ещё 28–29 проданных квартир находится сегодня в процессе возведения, при этом около 10 тысяч из них — проблемные.

Строители при этом любят повторять, что они — локомотив экономики, а значит, такое существенное падение объёмов не может не сказаться на городе в целом. Ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин с этим отчасти соглашается: строительство действительно долгое время было важным локомотивом, но, к счастью, не единственным — есть ещё торговля, финансовая и посредническая деятельность.

Плохие показатели в этом году — ожидаемый результат тех решений, которые строители принимали в предыдущие годы, считает экономист.

— Такое резкое падение, видимо, связано с тем, что в предыдущие годы, когда шло сокращение спроса на жильё, все строители пытались как можно быстрее завершить проекты, одновременно шло сокращение закладки новых домов. Сейчас это, видимо, аукнулось.

По мнению директора проектов ГК «ЁЛКА Девелопмент» Максима Маркова , сильное влияние на стройиндустрию оказало и падение продаж прошлых двух лет — из-за этого застройщики стали аккуратнее относиться к объёмам.

Другая причина снижения объёмов строительства — профицит уже построенных, но не проданных квартир.

— Новосибирск года три подряд сдавал по 2 млн кв. м — эти квадратные метры же никуда не деваются, они остаются на рынке, — отмечает Марков. — Если застройщики выполнят все свои обязательства, в 2020 году мы подойдём к 30 кв. м на человека по обеспеченности. Соответственно, для того чтобы поддерживать те же объёмы ввода, необходимо, чтобы с рынка уходило какое-то количество ветхого, аварийного жилья, какая-то была программа реновации. А без этого сдавать и вводить теми же объёмами жильё нет никакого смысла.

Дефицит жилья в целом вряд ли возможен, добавляет он: поможет вторичный рынок. Владимир Клисторин возможности дефицита нового жилья отрицать не стал, но отметил, что это проблема не этого и даже не следующего года. Но одно из его последствий — снижение конкуренции и консолидация компаний — заметно уже сейчас, благодаря переработке законов.

— Уже сегодня на 21 компанию приходится больше 70% всех продаж и около 70% всего нового строительства за последние полтора года, — отмечает Сергей Николаев . — Я думаю, у нас останется 30–40 компаний основных, которые будут выдавать на-гора столько жилья, сколько сможет переработать рынок.

Между тем, указывает управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон, те стройки, что остаются после сокращения, стоят в разы дороже — и эта тенденция будет только усиливаться.

По подсчётам Николаева, уже сейчас рост цен на новостройки опережает инфляцию: с начала года стоимость квадрата увеличилась в среднем на 3,5%, к концу года, по прогнозам аналитика, рост составит не менее 10%.

— Цены будут расти в любом случае, — соглашается Максим Марков. — По той простой причине, что инфляцию никто не отменял, НДС будет расти, и только за май у нас бензин подорожал на 7%. Эти факторы являются нагрузкой к себестоимости строительства в любом случае. Все новые стройки, которые будут начинаться, — это уже будет банковское финансирование, а там уже как ни крути, а процентов 15 нужно будет заложить для банка на погашение. Куда застройщик эти затраты денет?

Нивелировать пагубное влияние общей экономической ситуации и поправок в законах власти планируют поддержкой: в начале июля о планах в некотором смысле возродить «губернаторскую программу» заявил Иван Шмидт. Но если в прошлый раз она стимулировала продажи очень маленьких квартир, то сегодня, уверен Григорий Якобсон, изменит спрос в другую сторону.

— Иссякает спрос на студии: люди предпочитают однёшки, двушки-студии — всё, что больше 35 кв. м. Ипотечная ставка в этом (свою роль) сыграла: человеку проще взять полноценную однокомнатную, чем комнату, — говорит он.

Единственное, что пока мало меняется — так это вторичный рынок: ни спрос, ни цены на нём сильно не колеблются, хотя несколько лет назад покупатели старались не рисковать и вкладывали деньги в готовое жильё, несмотря на иногда существенную разницу в цене. Правда, когда рынок новостроек переживёт начавшийся сложный переходный период, он может сам собой исчезнуть вместе со всеми сопутствующими рисками — по крайней мере к этому, кажется, сегодня стремится правительство.

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