Какие поправки внесли депутаты краевой Думы в закон о многодетных семьях?

Как сообщили в Думе Ставропольского края, поправки внесли в краевой Закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей». В частности, компенсация платы за детский сад для больших семей теперь вырастет на 30%. Мамам и папам третьего и последующего детей власти Ставрополья в последние годы возвращали 70% от ежемесячной платы за дошкольное учреждение. А теперь с учётом дополнительной 30%-ной компенсации посещение детсадов для третьего и последующих малышей будет бесплатным.

Ещё одно новшество касается квартир для многодетных семей. Сейчас многие большие семьи не могут получить жильё, потому что в крае просторных квартир не так много (норма на одного человека — 18 квадратных метров). Депутаты приняли поправки, согласно которым по желанию многодетных им могут предоставить жильё меньшей площади.