Ещё
Какие поправки внесли депутаты краевой Думы в закон о многодетных семьях?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какие поправки внесли депутаты краевой Думы в закон о многодетных семьях? 

АиФ Ставрополье 56 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как сообщили в Думе Ставропольского края, поправки внесли в краевой Закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей». В частности, компенсация платы за детский сад для больших семей теперь вырастет на 30%. Мамам и папам третьего и последующего детей власти Ставрополья в последние годы возвращали 70% от ежемесячной платы за дошкольное учреждение. А теперь с учётом дополнительной 30%-ной компенсации посещение детсадов для третьего и последующих малышей будет бесплатным.
Ещё одно новшество касается квартир для многодетных семей. Сейчас многие большие семьи не могут получить жильё, потому что в крае просторных квартир не так много (норма на одного человека — 18 квадратных метров). Депутаты приняли поправки, согласно которым по желанию многодетных им могут предоставить жильё меньшей площади.
АиФ Ставрополье: последние новости
В Ставрополе загорелась квартира на улице Пирогова Розничный бизнес ВТБ в КБР на четверть увеличил портфель кредитов физлиц Не признают аварийным. Почему переезд жильцов развалюх никак не завершится?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России237
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство76
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона22
Казаки просят отменить пенсии619
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг16
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение