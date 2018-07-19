Власти Москвы готовы рассмотреть идеи застройщиков по оптимизации процедур

"Мы бы хотели видеть обратную реакцию застройщиков, что ещё по их мнению нужно оптимизировать, и как нам двигаться дальше", — сказала она.

По данным ВЦИОМ, которые представили журналистам в четверг, порядка 60% застройщиков Москвы видят позитивный эффект от перевода услуг в электронный вид.