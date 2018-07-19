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Власти Москвы готовы рассмотреть идеи застройщиков по оптимизации процедур
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Власти Москвы готовы рассмотреть идеи застройщиков по оптимизации процедур 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Недвижимость. Власти Москвы ждут обратную реакцию от застройщиков и готовы рассматривать их предложения по оптимизации процедур в строительной отрасли столицы, заявила журналистам в четверг заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Надежда Караванова.
"Мы бы хотели видеть обратную реакцию застройщиков, что ещё по их мнению нужно оптимизировать, и как нам двигаться дальше", — сказала она.
По данным ВЦИОМ, которые представили журналистам в четверг, порядка 60% застройщиков Москвы видят позитивный эффект от перевода услуг в электронный вид.
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