Власти Москвы готовы рассмотреть идеи застройщиков по оптимизации процедур 

МОСКВА, 19 июл — РИА Недвижимость. Власти Москвы ждут обратную реакцию от застройщиков и готовы рассматривать их предложения по оптимизации процедур в строительной отрасли столицы, заявила журналистам в четверг заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Надежда Караванова.
"Мы бы хотели видеть обратную реакцию застройщиков, что ещё по их мнению нужно оптимизировать, и как нам двигаться дальше", — сказала она.
По данным ВЦИОМ, которые представили журналистам в четверг, порядка 60% застройщиков Москвы видят позитивный эффект от перевода услуг в электронный вид.