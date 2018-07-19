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Дольщики «Венеции» продолжают воевать за возврат своих денег
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Дольщики «Венеции» продолжают воевать за возврат своих денег 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В Костроме рассмотрят уголовное дело в отношении директора ООО «Венеция». Дольщики, чьи деньги он использовал при строительстве дома, отказались от квартир и хотят вернуть все до последней копейки, сообщает областная прокуратура.
Купили, начали делать ремонт, стали появляться проблемы: не работает вентиляция, постоянно идет обратная тяга от котла, в квартире невозможно находиться. Такое состояние воздуха, не продохнуть. Постоянно открыты окна. Зимой — мороз, дует из вытяжек. Ребенка помыть в ванной невозможно: туда заходишь как в термальные источники. Вода горячая течет, а на тебя дует ледяной воздух, — говорит Татьяна КОРНЕВА.
57-летнего мужчину обвиняют в неисполнении решения суда.
ООО «Венеция» построило дом в микрорайоне с таким же названием. Когда дольщики увидели свое новое жилище, они остались недовольны результатом и попросили застройщика устранить недостатки. Но костромич никаких мер не предпринял, и люди обратились в суд.
Две семьи расторгли договоры участия в долевом строительстве, с компании по суду взысканы стоимость квартир, проценты за пользование денежными средствами, убытки и штраф в общей сумме свыше 5 миллионов 300 тысяч рублей. На данный момент эта сумма погашена частично.
Хотя решение суда и вступило в силу, директор компании препятствовал его исполнению. Он хотел избежать ареста недвижимости и заключил договоры купли-продажи на 17 объектов незавершенного строительства.
Уголовное дело направят в суд после вручения костромичу обвинительного акта.
Читайте также: Венеция, 58: люди, живущие в ужасных условиях, требуют от застройщика возврата денег
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