Владимир Якушев рассказал о структуре нацпроекта «Жилье и городская среда»

Единый реестр застройщиков: последние новости

Норма «Один застройщик — одно разрешение на строительство» не распространяется на промзоны

Группы «Эталон» и «Атлант» отчитались об успехах в первом полугодии

Виталий Мутко: Дольщикам Urban Group беспокоиться не стоит — государство не оставит их в беде