Владимир Якушев рассказал о структуре нацпроекта «Жилье и городская среда» 

Документ стратегического значения включает разделы, нацеленные на ипотеку по ставке максимум 8% годовых, полное расселение аварийного фонда, благоустроенное пространство для жизни людей. Фото: www.barkli-md.ru К настоящему времени сформирована структура национального проекта «Жилье и городская среда». Она включает четыре магистральных раздела: ипотека, жилье, формирование комфортной городской среды, сокращение аварийного фонда. Об этом, выступая на сессии «Жилье для людей — развитие городов» в рамках Московского урбанистического форума-2018, сообщил глава Минстроя Владимир Якушев. Министр напомнил, что нацпроект, разрабатываемый его ведомством в рамках исполнения майского Указа Президента, включает целый ряд показателей-ориентиров, которые должны быть реализованы до конца 2024 года. В частности: • введение в строй 120 млн кв. м жилья ежегодно; • увеличение доступности (числа) ипотечных кредитов вдвое и снижение ставки по ним как минимум до 8%; • организация в пределах указанного срока не менее 90% мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха по программам комфортной городской среды; • создание постоянно действующих механизмов расселения аварийного фонда. Фото: www.asninfo.ru Окончательный вариант нацпроекта должен быть представлен главе государства до 1 октября текущего года. И, как подчеркнул в своем выступлении Владимир Якушев (на фото), у Минстроя еще есть время проанализировать предложения, поступающие от различных экспертных групп, для внесения их в документ с тем, чтобы существенно повысить качество городской жизни и уровень комфорта в квартирах. Фото: www.omskrielt.com Другие публикации Владимир Путин: Регионам следует активнее использовать опыт Москвы по благоустройству городской среды Банк России: Ставка по ипотеке продолжит снижаться В Госдуму внесен законопроект, позволяющий банку выпускать облигации под обязательства застройщика перед дольщиком Владимир Якушев: Банкам, застройщикам и властям на местах нужно наладить открытый диалог Ставка ипотеки для долевого строительства в мае составила 9,39% (графики) Новый майский Указ содержит задачу отказа от долевого строительства к 2024 году Президент поставил задачу выйти на 120 млн кв. м строительства жилья в год. Но от долевого нужно уходить АИЖК: указание полной стоимости кредита в договоре снизит риски и ставки по ипотеке