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Жилищное строительство на Ставрополье выросло в 1,5 раза с начала года
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Жилищное строительство на Ставрополье выросло в 1,5 раза с начала года 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 19 июля /ТАСС/. Рост жилищного строительства на Ставрополье в первом полугодии увеличился в 1,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает в четверг пресс-служба краевого министерства строительства и архитектуры.
"В первом полугодии 2018 года за счет всех источников финансирования в крае введено в эксплуатацию 420 тыс. квадратных метров жилья, что в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период 2017 года", — сообщил заместитель председателя правительства края Александр Золотарев, слова которого приводит пресс-служба.
"При этом, население за счет собственных и заемных средств построило более 200 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов, здесь рост в уже 1,6 раза", — сказал он.
Отмечалось, что в краевой столице сдано 158 тыс. кв. м, или 37,6% от общего объема введенного жилья на Ставрополье. В лидерах традиционно остаются Шпаковский район, Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск и Кочубеевский район, к ним присоединился и Невинномысск. «В среднем по показателям прошлого года на 1000 жителей края приходится около 315 квадратных метров вводимого жилья. В регионе в 2017 году было построено почти 12 тысяч квартир», — сообщили в министерстве.
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