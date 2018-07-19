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Число сделок в небоскребах Москвы за год выросло в три раза
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Число сделок в небоскребах Москвы за год выросло в три раза 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
С начала 2018 года объем сделок по приобретению жилья в высотных жилых комплексах Москвы по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период увеличился втрое, сообщается на сайте компании Est-a-Tet.
По данным специалистов, в высотных жилых комплексах Москвы реализуется 20,1% от общего объема предложения на рынке новостроек столицы, то есть более 632,0 тысячи квадратных метров. Год назад доля такого предложения составляла 18,7%. Большая часть высотных жилых комплексов относится к бизнес-классу — 44%, на втором месте сегмент комфорт (40%), на премиум-класс приходится 16%.
«Несмотря на то, что возведение небоскребов — прерогатива более дорогих сегментов жилья, в последнее время появляется все больше высотных проектов комфорт-класса, правда и вымываются они быстрее. С начала 2018 года в высотных жилых комплексах по договорам долевого участия было реализовано почти в три раза больше квартир и апартаментов, чем в аналогичном периоде прошлого (2017 года — ред.) года», — говорится в сообщении.
Минимальный бюджет предложения в высотных жилых комплексах — 2,9 миллиона рублей, апартаменты за такую сумму можно купить в ЖК «Level Амурская». В бизнес-классе самые недорогие квартиры начинаются от 7,1 миллиона рублей в ЖК Headliner, в премиальном сегменте наименьший входной билет в Neva Towers — от 18,9 миллиона рублей. Лидером по предложению жилья в самых высоких комплексах столицы остается MR Group.
Самым высоким жилым комплексом в премиуме остается Башня Федерация, входящая в состав ММДЦ «Москва-Сити». В бизнес-классе по высоте лидирует ЖК «Небо» от Capital Group, в комфорте — Wellton Towers.
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