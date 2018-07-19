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Саратовский завод выставили на продажу за полмиллиарда
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Саратовский завод выставили на продажу за полмиллиарда 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Саратовский «Завод автономных источников тока», который находится в процедуре банкротства, выставлен на продажу.
Имущество предприятия продается одним лотом. В него входят 134 объекта недвижимости, более 2,5 тысячи единиц движимого имущества, а также готовая продукция, нематериальные активы и финансовые вложения. Начальная цена продажи завода составляет 495 млн рублей, торги должны состояться 14 августа.
Значительная часть предприятия (89 объектов недвижимости и больше тысячи единиц движимого имущества) находится в залоге у ООО «Завод автономных источников тока». Как ранее писал «ФедералПресс», предприятие-клон было создано в 2016 году собственниками завода и получило от «Инвестторгбанка» право требовать с одноименного ПАО 512 млн рублей. В прошлом году долю в ООО через свои дочерние компании получил «Трансмашхолдинг». В числе крупнейших кредиторов предприятия значилась также московская фирма «Девон» с суммой в 749 млн, однако она отказалась от долга и вышла из реестра кредиторов.
Наблюдатели говорят, что продажа предприятия единым комплексом подтверждает намерения собственника сохранить производство. Как говорили «ФедералПресс» эксперты, ход банкротства говорит о том, что оно полностью контролируется нынешними владельцами предприятия и, скорее всего, было задумано для освобождения компании от токсичных активов.
Сказать, что этот сценарий реализуется абсолютно гладко, нельзя. УФНС по Карачаево-Черкессии (там зарегистрировано ПАО) обеспокоено перспективами взыскания долгов по налогам и пытается опротестовать в суде порядок погашения кредиторской задолженности, а также некие действия конкурсного управляющего.
Фото Евгения Трухачева
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