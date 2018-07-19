Администрация Торжка выдала разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, хотя он непригоден для жилья

Торжокские следователи СУ СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

По версии следствия, 20 апреля 2015 года администрацией МО города Торжок выдано разрешение ООО «ТИСК» на строительство 4-х этажного 48-ми квартирного дома в городе Торжке, с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

В октябре 2016 года администрация муниципального образования выдала разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию. После чего в феврале 2017 года между строительной фирмой и участниками долевого строительства подписаны акты приема-передачи квартир.

Во время проверки установлено, что поквартирная газовая разводка в доме отсутствует, в квартирах не установлено газоиспользующее оборудование, пуск газа в дом не производился в связи с незавершенными работами в соответствии с техническими условиями по газификации.

Кроме этого, установлено, что дом подключен к электрическим сетям по временной схеме, в связи с чем документы, подтверждающие соответствие построенного дома техническим условиям не выдавались. Дом не пригоден для постоянного проживания, в результате чего нарушены права граждан.

Следователи СКР устанавливают всех владельцев квартир дома, допрашивают должностных лиц администрации, представителей строительной фирмы, выясняеют осведомленность должностных лиц администрации о газораспределении и электроснабжении дома на дату его ввода в эксплуатацию.