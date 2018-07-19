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Названы лучшие пригороды Лондона для семейной жизни
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Названы лучшие пригороды Лондона для семейной жизни 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Исследование охватило лондонский регион и объединило такие факторы, как время на дорогу, образовательные стандарты, уровень преступности, включая случаи злоупотребления наркотиками и алкоголем, количество зеленых насаждений и уровни загрязнения. Также сравниваются средняя заработная плата, перспективы трудоустройства и даже безопасность дорожного движения, сообщает Homes&Property.
Из-за высоких цен на жилье в традиционных семейных районах столицы пятая часть опрошенных лондонцев сказала, что готова переехать на расстояние до 40 км за пределы города. По словам директора Yopa Дэвид Джейкобса, всё больше молодых семей в столице предпочитают пригороды и сельские местности для постоянного места жизни. Чистая миграция из Лондона за рубеж в 2016 году была на 80% выше, чем пять лет назад, главным образом в результате резкого роста цен на жилье.
Если рассматривать победителей, то в лидирующем Уолтон-он-Темза, расположенном в 51 км от столицы, хорошо развита инфраструктура, город сейчас обновляется, детям и взрослым предлагается широкий спектр развлечений. Односпальные квартиры здесь начинаются от $385 000, а современный таунхаус в закрытом комплексе можно купить за $828 000.
Тенбридж-Уэллс (Кент) имеет самый низкий уровень преступности, располагает и зелеными зонами, и множеством заведений. Квартиры-студии здесь начинаются от $163 000, квартиры с одной спальней — от $228 000, а дома — от $326 000.
ТОП-10 лучших пригородов и районов Лондона для семейной жизни:
Уолтон-он-Темза (Суррей).
Тенбридж-Уэллс (Кент).
Сент-Олбанс (Хартфордшир).
Эшер (Суррей).
Брентвуд (Эссекс).
Гилдфорд (Суррей).
Ричмонд-апон-Темз (Большой Лондон).
Челмсфорд (Эссекс).
Мейденхед (Беркшир).
Хэрроу (Большой Лондон).
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