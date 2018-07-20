Замок XIV века выставили на торги в Калининградской области 

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Являющийся объектом культурного наследия замок Тевтонского ордена XIV века выставлен на торги в Калининградской области. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 августа текущего года, начальная стоимость объекта 9,7 млн рублей, сообщается на сайте конкурсного агентства региона.
"Наименование приватизируемого имущества: памятник истории и культуры замок Прейсиш-Эйлау площадью 3628,2 квадратных метра… Начальная цена продажи имущества с учетом НДС, включая стоимость земельного участка [площадью 45,8 тыс. квадратных метров], — 9 млн 733 тыс. 142 рубля", — говорится в сообщении. Подведение итогов конкурса намечено на 29 августа, на победителя накладывается обязательство принять меры для сохранения памятника архитектуры.
Замок Прейсиш-Эйлау в городе Багратионовск Калининградской области был основан как опорный пункт Тевтонского ордена в XIV веке, в настоящее время включен в региональный прогнозный план приватизации на 2017-2019 годы. По данным правительства региона, всего в плане приватизации в Калининградской области насчитывается около десяти объектов культурного наследия.
Замок не сильно пострадал в годы Второй мировой войны, и его жилые помещения эксплуатировались до начала 1960-х годов. С 1961 года их использовали под склады, а позднее специалисты констатировали плохое состояние сооружения. С 2007 года замок включен в список объектов культурного наследия регионального значения. В июне 2016 года в замке произошел пожар, уничтоживший часть кровли, а в конце 2016 года прокуратура потребовала провести ремонт здания.