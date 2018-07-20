Замок XIV века выставили на торги в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД , 20 июля. / ТАСС /. Являющийся объектом культурного наследия замок Тевтонского ордена XIV века выставлен на торги в Калининградской области . Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 августа текущего года, начальная стоимость объекта 9,7 млн рублей, сообщается на сайте конкурсного агентства региона.

"Наименование приватизируемого имущества: памятник истории и культуры замок Прейсиш-Эйлау площадью 3628,2 квадратных метра… Начальная цена продажи имущества с учетом НДС, включая стоимость земельного участка [площадью 45,8 тыс. квадратных метров], — 9 млн 733 тыс. 142 рубля", — говорится в сообщении. Подведение итогов конкурса намечено на 29 августа, на победителя накладывается обязательство принять меры для сохранения памятника архитектуры.

Замок Прейсиш-Эйлау в городе Багратионовск Калининградской области был основан как опорный пункт Тевтонского ордена в XIV веке, в настоящее время включен в региональный прогнозный план приватизации на 2017-2019 годы. По данным правительства региона, всего в плане приватизации в Калининградской области насчитывается около десяти объектов культурного наследия.