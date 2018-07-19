В Орле в доме, соседствующем со строительной площадкой, треснула стена

Неприятными последствиями для жителей одной из двухэтажек по улице Плещеевской обернулся старт проекта «Ответственный застройщик». 4 июля было торжественное мероприятие с серебряной монетой под первую сваю, а на этой неделе в доме по соседству по стенам побежали трещины.

Один из жильцов Игорь Никитин предоставил видео с места событий «Орловским Новостям».

«Производился забой свай нового дома №62 по Наугорскому шоссе. Было как землетрясение амплитудой пять баллов. Попадала посуда из шкафов. Позвонили в МЧС следственный комитет и жилищную инспекцию. Все замеряли и осматривали», — сообщил мужчина.

По его словам, директор ООО «Холикон-Развитие» Владимир Матвеев позже беседовал с жильцами. Застройщик подчеркнул, что многоэтажка была аварийной еще до начала возведения нового объекта. Он предложил орловцам квартиры на «достаточных условиях».

Напомним, «Холикон» получил землю без торгов с условием, что 10% жилплощади нового МКД (или в другой новостройке не старше пяти лет) будет передано в собственность города и области. Таким образом регион намерен решить проблему аварийных бараков. У компании большие планы на «Квартал Наугорский», но все ветхие дома не собирались сносить одномоментно, строители планируют осваивать участок до 2023 года.

Отметим, на торжественном старте проекта врио губернатора Орловской области Андрей Клычков заявил, что хотя орловцам и придется испытывать некоторое время неудобство в связи с соседством со стройплощадкой, но потом они получат комфортное жилье.

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