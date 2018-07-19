«Стимул» для новостроек Бугров и Мурино

Выбраны подрядчики для строительства социальных объектов в рамках федеральной программы «Стимул».

Финансирование в рамках федеральной программы «Стимулирование жилищного строительства» («Стимул») в 2018 году получают 4 объекта: школа на 1175 мест в Мурино (проект ООО «Полис»), детский сад в Буграх на 190 мест (проект «ФСК „Лидер“) и две школы по 950 мест в Буграх (проекты компаний „Арсенал“ и ООО „Самолет“). По двум последним проектам уже заключены государственные контракты с подрядчиками, по первым подписание планируется в конце июля.

Программа „Стимул“ предполагает передачу проекта социального объекта и участка земли от застройщика в проектах комплексного освоения территорий районным властям, которые становятся заказчиком строительства. Финансирование идет со стороны федерального (70%), областного (27%) и местного (3%) бюджетов. В свою очередь, застройщик освобождается от необходимости строить социальные объекты самостоятельно.

На совещании с застройщиками в четверг заместитель председателя правительства области Михаил Москвин напомнил, что с одной стороны областные власти будут очень жестко контролировать сроки возведения и качество новых объектов, так как на них тратятся бюджетные средства. С другой стороны, детский сады и школы возводятся по муниципальным контрактам, за исполнение которых следят власти Всеволожского района.

Всего стоимость этих объектов около 2 млрд рублей на два года.

»Государство в непростой период поддерживает застройщиков и создание комфортной среды обитания в новостройках. На всю страну выделяется около 20 млрд рублей в 2018 году, солидная часть этих средств идет в Ленинградскую область . Это очень большая ответственность и мы будем очень серьезно спрашивать с застройщиков», — сказал Михаил Москвин.