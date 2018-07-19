Верхний или Заречный Нижний Новгород — где жить лучше

Специалисты сайта ГородКвадратов.ру разобрались в плюсах и минусах жизни в Нижней и Верхней части Нижнего Новгорода. Посмотрим, где на самом деле жить лучше.

По данным сайта недвижимости GorodKvadratov.ru, в Нижнем Новгороде более 10 000 объявлений о продаже квартиры.

Жизнь в Верхней части

В Нагорной части Нижнего Новгорода живут около 370 тысяч человек. Самый многочисленный район Верхней части — Советский.

Плюсы:

Развитая транспортная система и инфраструктура, близость к работе, есть места для прогулок, большое количество магазинов и торговых центров, вежливые люди, чистый воздух, зелёные улицы.

Минусы:

Отсутствие парковочных мест, мусор на улицах, плотная застройка, пробки, плохие дороги.

Средняя стоимость:

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Нижегородском районе — 2 970 000₽, двухкомнатной квартиры — 4 730 000₽, трёхкомнатной квартиры — 6 880 000₽.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Советском районе — 2 635 000₽, двухкомнатной квартиры — 3 825 000₽, трёхкомнатной квартиры — 5 320 000₽.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Приокском районе — 2 360 000₽, двухкомнатной квартиры — 3 265 000₽, трёхкомнатной квартиры — 4 120 000₽.

Жизнь в Нижней части

В Заречной части Нижнего Новгорода живут около 760 тысяч человек. Самый многочисленный район Нижней части — Автозаводской. Также жители Нижнего Новгорода считают Автозаводской район самым чистым и безопасным.

Плюсы:

Чистый воздух, спокойные районы, зелёные улицы, большое количество детских площадок, отсутствие мусора, хорошее качество дорог.

Минусы:

Мало магазинов, невоспитанные люди, плохое качество медицинского обслуживания, отсутствие уличного освещения, мало парков, грязные улицы в отдельных районах.

Средняя стоимость:

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Канавинском районе — 2 390 000₽, двухкомнатной квартиры — 3 190 000₽, трёхкомнатной квартиры — 4 060 000₽.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Автозаводском районе — 2 020 000₽, двухкомнатной квартиры — 3 155 000₽, трёхкомнатной квартиры — 4 020 000₽.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Ленинском районе — 2 390 000₽, двухкомнатной квартиры — 2 610 000₽, трёхкомнатной квартиры — 3 610 000₽.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Московском районе — 1 910 000₽, двухкомнатной квартиры — 2 650 000₽, трёхкомнатной квартиры — 3 615 000₽.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Сормовском районе — 1 970 000₽, двухкомнатной квартиры — 2 525 000₽, цена трёхкомнатной квартиры в Нижнем Новгороде — 3 205 000₽.

Выводы

Автозаводской район — самый благоприятным для жизни. Самые высокие цены на квартиры в Нижегородском районе, самые низкие — в Сормовском районе.

Нижняя часть города больше всего подходит для спокойной жизни и прогулок с детьми. Верхняя часть — для людей, строящих карьеру.

В Верхней и в Нижней части города очень большая разница между регионами. Например, по рейтингу Нижегородский район — один из самых лучших, а соседний Приокский — почти самый худший.