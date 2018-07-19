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Для решения проблем дольщиков привлекут фонды строительных СРО
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Для решения проблем дольщиков привлекут фонды строительных СРО 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Для решения проблем обманутых дольщиков привлекут средства из компенсационных фондов строительных саморегулируемых организаций (СРО). Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, он имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Автором инициативы стал первый зампредседателя Комитета Госдумы по природным ресурсам Юрий Афонин. Изменения предлагается внести в Градостроителъный кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях».
Афонин отмечает, что в настоящее время средства фондов строительных СРО практически не используются. В то же время в России насчитываются десятки тысяч обманутых дольщиков, пострадавших от недобросовестных и мошеннических действий строительных компаний — застройщиков объектов строительства жилья.
Автор законопроекта напоминает, что в 2017 году был принят Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Однако документ касается только тех объектов долевого строительства, по которым первый договор был заключён после вступления данного закона в силу. Таким образом, федеральный компенсационный фонд, куда застройщики начали отчислять по 1,2% от суммы каждой жилищной сделки, будет работать лишь с проблемными стройками, по которым договоры долевого участия заключены после 21 октября 2017 года.
По этой причине законопроектом предлагается использовать ранее сформированные компенсационные фонды строительных саморегулируемых организаций. По данным Национального объединения строителей, суммарный размер компенсационных фондов строительных СРО составляет 77,1 млрд рублей.
По мнению Афонина, такие фонды необходимо использовать для решения проблем обманутых дольщиков. По официальным данным Министерства строительства, в России насчитывается 836 проблемных объектов, а количество пострадавших дольщиков жилья составляет более 40 тысяч человек.
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