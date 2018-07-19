В Южном Бутове появятся первые новоселы по Программе реновации

С 14 июля началась выдача смотровых ордеров на новое жилье по Программе реновации жителям домов 21, 23 и 25 по улице Краснолиманской. Дома, в которые люди переедут, находятся на соседней улице, буквально в нескольких минутах ходьбы от их нынешнего жилья.

Александр Ломакин. Жителям будет удобно переезжать. Они смогут пользоваться той же инфраструктурой, к которой привыкли: детскими садами, школами, магазинами. Прилегающая дворовая территория благоустроена. Поэтому они с комфортом будут жить в новых домах, — отметил заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы

Центр информирования населения по переселению располагается на первом этаже дома на улице Изюмской, д.55, к.1. Время работы: с 9 до 21 без выходных.

Это адрес одного один из домов, в который они могут заселиться. Прилегающая территория благоустроена. Огороженные газоны на придомовой территории подстрижены, около подъездов разбиты пестрящие яркими красками цветов клумбы и установлены вазоны с цветущими растениями. Везде есть скамейки. Как около подъездов, так и во дворе в зоне отдыха, которую уже облюбовали мамы с колясками. Есть детская площадка, место для занятий воркаутом и игры в настольный теннис.

Квартиры ждут новых жильцов. Сантехника и плиты в них уже установлены.

Проведено электричество. Во всех помещениях есть современные розетки, выключатели, люстры.

Пока в новые здания будут заселять жителей из трех трехэтажных домов, в которых суммарно из 96 квартир.

Фото взято: https://ru. m2bomber.com/newbuilding/normal-images/58233