Автодорога «Каспий» объявила тендер на установку системы видеоконтроля за 400 млн рублей

Республике Дагестан и Республике Калмыкия. Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог „Каспий“ ищет подрядчика по установке систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Астраханской области

Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, общая стартовая цена контракта составляет 400 млн рублей. При этом платежи будут осуществляться двумя траншами: 180 млн рублей в 2018 году и 220 млн в 2019 году. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 июля.