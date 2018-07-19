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Автодорога «Каспий» объявила тендер на установку системы видеоконтроля за 400 млн рублей
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Автодорога «Каспий» объявила тендер на установку системы видеоконтроля за 400 млн рублей 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог „Каспий“ ищет подрядчика по установке систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Астраханской области, Республике Дагестан и Республике Калмыкия.
Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, общая стартовая цена контракта составляет 400 млн рублей. При этом платежи будут осуществляться двумя траншами: 180 млн рублей в 2018 году и 220 млн в 2019 году. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 июля.
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