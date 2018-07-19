Новые соседи: владелец бренда «Путинка» продает девелоперский проект рядом с «Горбушкой»

Президент федерации дзюдо России и миллиардер Василий Анисимов договорился о продаже около 160 000 кв.м. на месте трубного завода «Филит» в Москве . Об этом Forbes рассказали два источника на рынке московской недвижимости, знакомые с ходом сделки. Покупателем выступает компания Central Properties, которая, как считается на рынке девелопмента, представляет интересы нескольких топ-менеджеров «Татнефти»

Теперь Central Properties покупает проект за 3,5 млрд рублей или 27 000-28 000 рублей за квадратный метр будущих квартир, рассказали собеседники Forbes. В Coalco не ответили на запрос Forbes. Генеральный директор Central Properties Сергей Егоров отказался от комментариев.

Градостроительно-земельная комиссия при мэре Москвы Сергее Собянине утвердила проект строительства на месте «Филита» в июле прошлого года. Согласно документам, здесь появится жилой комплекс площадью в 179 300 кв.м, из которых 22 200 кв.м придется на жилье для переселенцев по программе реновации. Максимальная высота будущего ЖК достигнет 200 метров.

Несмотря на высокую конкуренцию, жилье бизнес-класса в этом районе будет пользоваться спросом, уверен директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет . «С учетом стоимости покупки, инвестиции в проект составят около 23 млрд рублей, а продажи могут начаться от 185 000 рублей за квадратный метр», — считает эксперт, добавляя, что общая выручка девелопера достигнет 28-30 млрд рублей.

По оценке Олега Колченко , управляющего партнёра ГК «Основа» выручка от продажи жилья по этому проекту может доходить и до 37 млрд рублей, еще 4 млрд рублей Central Properties сможет выручить от продажи коммерческой недвижимости. Себестоимость строительства он оценивает в 100 000 рублей на квадратный метр.

Застройка «Филита» станет дебютом для Central Properties в области жилой недвижимости. Ранее компания занималась исключительно коммерческой: в ее собственности и управлении 225 000 кв.м, включая бизнес-центры «Двинцев» и «Павловский», а также ТЦ «Весна» в Алтуфьеве на севере Москвы.

Coalco, в портфеле которой около 4 млн кв. м, с 2015 года развивает девелоперские проекты совместно с MR Group, которой Анисимов передал в управление проекты площадью более чем 1 млн кв. м. Миллиардер планомерно выходит из девелоперских активов с 2011 года, когда он продал свои доли в бизнес-центрах «Белая площади» и «Белые сады». Впрочем, до сих пор Анисимов является крупным лендлордом с портфелем в 20 000 га земли на юге Московской области . В 2016 году предприниматель договорился с казахской KTZExpress о строительстве здесь транспортно-разгрузочного комплекса «Центральный сухой порт» стоимостью в $169 млн Ранее Анисимова связывали с крупным дистрибьютором водки, компанией «Статус-Групп». Как писал РБК , в 2016 году структуры Анисимова получили лицензию на использование товарного знака «Путинка» — одного из самых популярных в России. Спустя год «Статус-Групп» объединила продажи с другим крупным продавцом водки в России «Кристалл-Лефортово». Но в 2017 году долги компании превысили в 2017 году 10 млрд рублей, а в феврале этого года она подала заявление на банкротство.

Олег Дерипаска Рейтинг Forbes: №19 Состояние: $6700млн

Узнать подробнее

Василий Анисимов Рейтинг Forbes: №68 Состояние: $1400млн

Узнать подробнее