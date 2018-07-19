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На благоустройство дворов Ижевска в этом году потратят 190 млн рублей
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На благоустройство дворов Ижевска в этом году потратят 190 млн рублей 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В 2018 году 190 млн рублей планируют потратить на ремонт дворов Ижевска. На эти деньги в порядок приведут 36 дворов города, сообщил журналистам начальник МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Алексей Сырбов.
В Индустриальном районе обновят 9 дворов, в Октябрьском — 6, в Первомайском, Ленинском и Устиновском по 7.
Из запланированных 190 млн рублей 137 млн рублей выделят из федерального бюджета, 32,1 млн рублей — из регионального, 8,8 млн рублей потратит муниципалитет и 12,7 млн рублей придется вложить жителям.
Подрядчиками в Устиновском районе стал ООО «Аркон», в Первомайском, Индустриальном и в Октябрьском — ООО «СК Удача», в Ленинском — МУП «ДРЭУ».
До 2022 года планируется обновить 168 дворов и придомовых территорий Ижевска.
Заявку на ремонт двора в следующем году можно подать со 2 октября до 30 ноября 2018 года в администрацию района.
Напомним, что в «северной столице» Удмуртии до 31 декабря 2018 года появятся 12 детских городков и 4 спорткомплекса.
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